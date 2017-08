"The Desaturating Seven" titelt das heiß ersehnte neue Album von Funk Metal-Extravaganza Primus.

San Francisco (ynk) - Primus, die Formation um Les Claypool veröffentlichte vor einiger Zeit einen neuen Track, der einem frischen Langspieler vorauseilen sollte. "The Seven" hieß das Werk, das nun mit einem entsprechend abgefahrenen Lyrics-Video versehen wurde.

Die Abhandlung über die Farben des Regenbogens führt die klassische Primus-Ästhetik nahtlos fort, wobei man doch bemerken könnte, dass es im Spektrum der Albernheit weniger humorlastig als mancher Song aus dem Band-Katalog anmutet, sondern zunehmend psychedelisch und surreal gestaltet ist.

Nachdem Vorgänger "Green Naugahyde" von Fans wie Kritikern nicht vorbehaltlos positiv aufgenommen wurde, scheint sich nun doch wieder deutliche Vorfreude für ein Primus-Release in den 2010ern abzuzeichnen. Und wenn man sich "The Seven" anhört, erklärt sich auch, warum.