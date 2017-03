Zur energetischen Ohrwurm-Hymne "Feel It Still" zeigen Portugal. The Man ein Mitmach-Video, in dem die "Werkzeuge zum Widerstand" versteckt sind.

Alaska (ana) - Nur knapp drei Monate nach ihrer letzten Single "Noise Pollution" kommt schon das nächste Kunststück "Feel It Still" von Portugal. The Man. Es scheint derweil auch bei den amerikanischen Nordlichtern angekommen zu sein, dass im Rest des Landes irgendwas ganz schön schief läuft. Deswegen versuchen sich die vier aus Alaska mal mit einer ironischen Annäherung - "uuhh Ich bin ein Rebell, aber nur für die Klicks / Ich fühl es jetzt schon seit 1966". Die treibende Clap-Melodie sorgt wieder für deftiges Ohrwurmpotential.

Das Video dazu zeigt einen ziemlich apathischen John Baldwin Gourley, der sich durch eine bizarre Gesellschaft bewegt. Um endlich mal aus der Apathie und Ungerechtigkeit aufzuwachen, gibt es zu "Feel It Still" auch noch ein interaktives Video, in dem 30 Werkzeuge versteckt sind, um Widerstand zu wecken. Wer sich auf die Suche begeben will, hier entlang.