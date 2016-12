Morgen steigt die letzte Runde des baden-württembergischen Bandförderpreises: Vier Acts spielen um den Sieg.

Ludwigsburg (ebi) - Nachwuchsbands im Ländle bietet sich jedes Jahr eine besondere Chance: Am Ende des vom Landesministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst geförderten Bandpreises Play Live wartet auf den Sieger die große Festivalbühne des Southside.

Im Finale 2016 stellen sich morgen Abend im Ludwigsburger Scala It's A Boy (Alternative Folk Pop, Backnang), Kaffboy (Punkrock, Uhldingen), Luke Noa & The Basement Beats (Folkrock, Biberach an der Riß) und Polarbär Pollux (Deutscher Poprock, Stuttgart) Publikum und Fachjury. Hinter den vier Bands, die sich gegen rund 100 Mitbewerber behaupteten, liegen Monate des Trainings. Zuvor setzten sie sich beim Demo-Marathon und den Live-Auditions durch.

Festivalscouts sind vor Ort

Neben dem Gig beim Southside 2017 wartet auf den Gewinner auch die Nominierung fürs Pop Camp des deutschen Musikrats sowie den bundesweiten Wettbewerb local heroes. Vor Ort in Ludwigsburg sind zudem erstmals Festival-Abgesandte von Maifeld Derby, Summer Breeze und Jazz-Open, die nach geeigneten Acts für ihre Events fahnden.

Aber wer am Ende auch die Nase vorne hat: Preise im Wert von 1.000 Euro warten auf jeden der vier Finalisten. Außer Konkurrenz treten noch die Vorjahres-Sieger Van Holzen aus Ulm auf.

Los gehts am Samstag um 20 Uhr (Doors Open: 19 Uhr). Kosten: 10 Euro an der Abendkasse, im Vorverkauf 8 Euro bei den Bands, beim Scala, beim Popbüro Region Stuttgart sowie Reservix und EasyTicket. Die Aftershow Party steigt danach unweit vom Scala in der Rockfabrik.