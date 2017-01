Ein Ulmer Rocktrio gewinnt den baden-württembergischen Bandförderpreis.

Ludwigsburg (ebi) - Alle Jahre wieder freut sich in Baden-Württemberg ein Nachwuchsact auf die ganz große Bühne: Van Holzen schnuppern beim Southside 2016 professionelle Festivalluft. Das Ulmer Rocktrio setzte sich am Ende in dem seit März andauernden und jährlich stattfindenden Bandförderpreis Play Live durch. 150 Acts hatten sich ursprünglich beworben.

Im Finale des Wettbewerbs mussten Van Holzen gegen drei andere Bands am vergangenen Samstagabend live im Ludwigsburger Scala bestehen. Mit Erfolg: The Andean Wolf aus Stuttgart verwies die Fachjury auf Platz zwei. Die Bands Grob und Valénte (beide aus Mannheim) teilten sich Rang drei. Der Publikumspreis ging an The Andean Wolf. Geld- und Sachpreise staubten alle vier Acts ab. Antiheld, die Gewinner 2014, standen ebenfalls als Gäste auf der Bühne.

Pop, Pop, Pop Musik

"Die Förderung von Popkultur und Popularmusik ist unser Auftrag und das erfüllen wir mit der konstanten, individuellen Arbeit an Künstlern und Musikern aus Baden-Württemberg tagtäglich", betonte Play Live-Projektleiter Pierre Seidel vom Popbüro Baden-Württemberg. Und so gings für die Finalbands direkt im Anschluss natürlich erst mal in die Feedbacklounge.

Van Holzen fahren nun nicht nur zum Southside, sondern vertreten Baden-Württemberg beim Bundeswettbewerb local heroes kommendes Jahr und sind parallel für den New Music Award der öffentlich-rechtlichen Jugendwellen vorgeschlagen. Und dann startet 2016 natürlich wieder die nächste Play Live-Runde.