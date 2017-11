Pink und Channing Tatum tanzen eine verrückte Ehe in den Fünfzigern.

Pennsylvania (leah) - Im zweiten Video zum Titelsong von Pinks Album "Beautiful Trauma" spielen Pink und Channing Tatum ein Ehepaar in den Fünfzigern aka Ginger und Fred Hard. Ginger Hard wacht in dem Klischee eines Mädchentraums auf: Alles in ihrem Schlafzimmer, inklusive ihr selbst, ist rosa und barbiehaft. In den nächsten Szenen sieht man Pink als klassische Hausfrau der Fünfziger, bis sie sich unzählige Pillen einwirft und mit ihrem Mann durchs Haus tanzt.

Nach diversen Rollen- und Kostümwechseln finden beide zurück in die jeweiligen Geschlechter-Klischees und betrinken sich gemeinsam in ihrer Wohnzimmer-Bar. Der Ausflug in die 50er entpuppt sich möglicherweise als (Alp-)Traum, als Channing -

mitten in einer Bondage-Szene - erwacht.