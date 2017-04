Na endlich: Die Franzosen kehren mit neuer Single, neuer Platte und Live-Auftritten zurück.

Konstanz (ebi) - Auch schon wieder vier Jahre her, dass Phoenix mit "Bankrupt!" die Welt bereisten. Doch bereits 2014 begann das Quartett in Paris mit den Arbeiten am Nachfolger, schreibt die NY Times: "Ti Amo" erscheint am 9. Juni.

Vorab schicken Phoenix die Single "J-Boy" ins Rennen: Der Track knüpft in typischer Manier an die retro-futuristische Synthelektronik der Vorgängerplatte an.

Bereits am vergangenen Wochenende kursierte auch der Titelsong als Fanvideo im Netz. Und zumindest diese beiden Albumtracks zeigen: Die Franzosen haben offenbar wieder Bock zu tanzen.

Neben Festivalterminen - die Phoenix ab Mai von Amerika bis Indonesien führen, hierzulande sieht man sie beim Melt! - kommt die Band auch für einige Hallentermine nach Deutschland: Am 24. September ist München (Tonhalle) dran, am 25. September Köln (Palladium) und am 26. September gehts nach Hamburg (Große Freiheit 36).