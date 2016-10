Der frühere Genesis-Chef geht wieder auf Europatour - und hasst Paul McCartney seit einem persönlichen Treffen.

London (ebi) - Dass Fans nach einem Treffen mit dem von ihnen bewunderten Star manchmal enttäuscht sind, soll vorkommen. Und zwar sogar dann, wenn der Star Paul McCartney und der Fan Phil Collins heißt.

Er habe McCartney bei einem Treffen zum goldenen Thronjubiläum von Queen Elizabeth II im Buckingham Palace 2002 gebeten, Hunter Davies' Buch "The Beatles" zu signieren, erzählt Collins in einem Interview mit der Sunday Times. Da habe McCartney zu seiner damaligen Frau Heather Mills gesagt: "Oh, Heather, unser kleiner Phil ist offenbar ein Beatles-Fan".

Er habe daraufhin nur noch gedacht: "Du Wichser, du Wichser. Er habe die Episode nie vergessen. McCartney war einer seiner Helden, habe aber eine Art, den anderen klein zu machen: "Er lässt dich spüren: 'Ich bin Paul McCartney, und es muss sehr heftig für dich sein, überhaupt mit mir zu sprechen'".

Comebacktour führt auch nach Köln

Mit Anekdoten wie dieser trommelt Collins derzeit für seine "Not Dead Yet Tour", die ihn am 11. und 12. Juni 2017 auch nach Köln in die Lanxess-Arena führt. In der Londoner Royal Albert Hall tritt Collins gleich fünfmal hintereinander auf. Sein 15-jähriger Sohn Nicholas soll die Drums übernehmen.

Vor Jahren hatte der heute 65-Jährige eigentlich seinen Abschied aus dem Musikbiz angekündigt, im vergangenen Jahr aber die Freude an der Musik wieder gefunden und auch sein Alkoholproblem in den Griff bekommen. Gesundheitlich angeschlagen sei er nach einer Rücken-OP dennoch.

Genesis-Comeback?

In dieser Woche erscheint außerdem seine Autobiographie, die ebenfalls "Not Dead Yet" heißt. Darauf angesprochen, meinte Collins in der Pressekonferenz, die Arbeit an dem Buch habe ihn auch daran erinnert, wie gut er mit den anderen Genesis-Bandmitgliedern auskomme. Eine erneute Zusammenarbeit sei jedenfalls nicht ausgeschlossen.