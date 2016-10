Zusammen mit The Roots gastiert Phil Collins bei Jimmy Fallon und schmettert seinen Welthit live.

TV-Show (jim) - Wenn man bei Jimmy Fallon auftreten darf, hat man die große Aufmerksamkeit sicher, auch wenn ein Phil Collins diese nicht mehr braucht. Der Genesis-Drummer gastierte mit seiner Best-Of "The Singles" in der Late Night Show und performt einen seiner größten Hits "In The Air Tonight" zusammen mit The Roots.

In atmosphärischem Blau gehüllt gibt der Altstar sein Stück mit aufgestelltem Polo-Kragen zum Besten – einfach weil er es kann! Ab Minute 3:23 ertönt das weltbekannte Drumbreak, und es wird lebendiger auf der Bühne.

Im kommenden Sommer geht Phil Collins auf große "Not Dead Yet Live 2017" Tour und besucht Deutschland, zwar nur in einer Stadt, dafür aber gleich fünf Mal:

11.06.2017 Köln Lanxess Arena

12.06.2017 Köln Lanxess Arena

14.06.2017 Köln Lanxess Arena

15.06.2017 Köln Lanxess Arena

16.06.2017 Köln Lanxess Arena