Der Babyshamble machts wieder mal alleine und schickt den ersten Vorboten aufs neue Album rüber.

Hexham (jim) - Das kam unerwartet: Skandalnudel Peter Doherty kündigt sein neues Soloalbum "Hamburg Demonstrations" an und stellt gleich einen neuen Song im Stream vor.

"I Don't Love Anyone (But You're Not Just Anyone)" besingt er die langjährige Freundschaft zu Katia DeVidas und beide sind auf dem Artwork zur Single abgebildet.

Doherty verbrachte übrigens ein halbes Jahr i der Hansestadt: "Hamburg Demonstations" erscheint am 2. Dezember. Die Tracklist lautet wie folgt: