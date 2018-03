Mit "Can't Deny Me" beendet die Band um Eddie Vedder ihre Studiopause und kündigt für 2018 ein neues Album an.

Seattle (maxi) - Nach beinahe fünf Jahren schöpferischer Pause seit dem starken "Lightning Bolt" haben Pearl Jam ihr nächstes Album noch für dieses Jahr angekündigt. Ein Titel steht bislang noch nicht fest.

Bereits am Wochenende veröffentlichte die Band um Sänger Eddie Vedder einen Teaser des politisch aufgeladenen Songs "Can't Deny Me":

Anfangs exklusiv für Mitglieder des Pearl Jam-Fanclubs zugänglich, ist der Song inzwischen auch in voller Länge auf Spotify zu hören:

Zuletzt machte Vedder mit einem Memorial-Auftritt bei der Oscar-Verleihung zu Ehren Tom Pettys und 2017 verstorbener Hollywood-Granden auf sich aufmerksam.