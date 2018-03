26 Songs, darunter vier Coverversionen, spielte die legendäre Band beim brasilianischen Lollapalooza. Checkt die komplette Show.

Sao Paolo (mrk) - Zum Abschluss ihrer Südamerika-Tour bespielten Pearl Jam die Bühne des Lollapalooza-Festivals im brasilianischen Sao Paolo. Von ihrem Auftritt liegt professionelles Video-Material vor.

Die 26-teilige Tracklist beginnt mit "Wash", das auf der B-Seite des 1991er Hits "Alive" enthalten ist, bevor die Grunge-Band dem ausverkauften Publikum später ihren aktuellen Song "You Can't Deny Me" präsentiert.

Erst vor zwei Wochen hat die Formation um Sänger Eddie Vedder ihr neues Studioalbum angekündigt - nach fünf Jahren Schaffenspause.

Setlist: