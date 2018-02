Der ehemalige Simon & Garfunkel-Sänger beendet seine Karriere mit einem Konzert im Hyde Park. Zuvor tourt er durch die USA und Europa, kommt allerdings nicht nach Deutschland.

London (mrk) - Wie der britische Telegraph berichtet, beendet Paul Simon im Sommer mit einem Abschiedskonzert seine Musikkarriere. Am 15. Juli spielt der 76-Jährige im Rahmen des Barclaycard British Summer Time Festivals im Londoner Hyde Park den letzten Auftritt. Bonnie Raitt und James Taylor stehen ihm dabei zur Seite.

Die Vorstellung des ehemaligen Simon & Garfunkel-Stars markiert das Finale des 10-tägigen Festivals, das zuvor unter anderen mit The Cure, Eric Clapton und Michael Bublé aufwartet.

Über 60 Jahre liegen die Anfänge des populären Folk-Rock-Duos zurück. Seitdem veröffentlichte Paul Simon mit Art Garfunkel zahlreiche Platten, ab den 1970er Jahren beschritt der Grammy-Preisträger außerdem Solo-Pfade. Zuletzt erschien 2016 sein Album "Stranger To Stranger".

Simons Abschied ist aktuell nicht der einzige im Musikbiz: Anfang des Jahres kündigten bereits Slayer und Elton John ihre letzten Konzerte an.

Auch Paul Simon geht vor seinem letzten Auftritt im Hyde Park auf Tour - allerdings nicht mit 300 Terminen wie Elton John, sondern nur mit 30. Zunächst tourt Simon durch die USA und Kanada. Ab dem 30 Juni 2018 ist er dann auch an verschiedenen Orten in Europa zu sehen, allerdings nicht in Deutschland.

Paul Simon Abschiedstour - die Europa-Termine