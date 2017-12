Auf einem bereits 1965 aufgenommenen Weihnachts-Mixtape zeigt Paul McCartney seine DJ-Skills.

London (leah) - Weihnachten 1965: Paul möchte seinen Beatles-Kollegen Ringo, John und George eine Freude machen und nimmt ihnen ein kleines Vinyl-Mixtape namens "Unforgettable" auf. Darauf befinden sich gesampelte Lieder, originelle Skratches und kleine Ansagen des Beatles. Im Winter 2017 stellt ein User Teile davon ins Netz.

Die Tracklist zu McCartneys kleiner Weihnachtsmusik:

0:39 "Unforgettable" - Nat King Cole

3:48 "Someone Ain't Right" - Peter & Gordon

6:29 "I Get Around" - The Beach Boys

8:50 "Heat Wave" - Martha and the Vandellas

11:57 "Don't Be Cruel" - Elvis Presley

14:19 "Down Home Girl" - The Rolling Stones

Dem Rolling Stone zufolge stammen die wenigen Informationen über das Vinyl-Tape von McCartney selbst. Von "Unforgettable" habe er damals nur drei Kopien angefertigt.

Er habe damals viel mit seinen Brennel Rekordern ausprobiert, manches davon habe später auf Beatles-Alben Verwendung gefunden. Zeitweilig habe er sogar mit dem Gedanken gespielt, seine Mixtapes als das Album "Paul McCartney Goes Too Far" zu veröffentlichen.