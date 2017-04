"After Laughter" heißt neue Album, das am 12. Mai erscheint, die neue Single kann man schon hören. Auch eine Europa-Tour ist angekündigt.

Tennessee (luc) - Paramore melden sich nach vier Jahren musikalischer Abstinenz zurück. Mit einem neuen Album im Gepäck wagen die einstigen Emo/Alternative-Rocker einen Schritt in die poppige und synthielastige Ära der 80er-Jahre.

Die erste Single aus "After Laughter" (VÖ 12.05.) verrät schon vorab die Kehrtwende vom Unglücklichsein - so tanzt Sängerin und Frontfrau Hayley Williams in dem Video zu "Hard Times" unbeschwert durch pastellfarbene Bubblegum-Träume.

Fans der Band freuen sich wohl besonders über die bestätigten Gerüchte, dass Drummer Zac Farro nach seinem Ausstieg vor sieben Jahren nun wieder bei Paramore mitmischt. Damit nicht genug, auch auf der kommenden Tour wird Farro dabei sein- diese führt die Band im Juni und Juli für drei Termine nach Deutschland. Der Vorverkauf startet am Freitag, dem 28.04. - flinke Finger sind von Vorteil.

Tourdaten für Deutschland:

24.06. Köln, Palladium

02.07. Berlin, Admiralspalast

03.07. Hamburg, Stadtpark

Trackliste der neuen Platte: