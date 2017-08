Bandcamp ist toll für jüngere Bands, finden Nick Holmes und Greg Mackintosh. Spotify dagegen sei "das kommerzielle Gesicht des Raubkopierens".

Hamburg (joga) - Paradise Lost können Spotify nicht leiden. Vor allem die geringen Ausschüttungen an Musiker stoßen den Briten sauer auf.

Im Interview mit laut.de ließ Gitarrist Greg Mackintosh unlängst seinem Unmut freien Lauf: "Ich hasse es. Meiner Meinung nach ist es das kommerzielle Gesicht des Raubkopierens. Zuerst haben die Leute Zeug kostenlos runtergeladen und dafür gesorgt, dass sich Plattenverkäufe in nichts auflösten. Dann kam Spotify. Bands verdienen weiterhin nichts, aber die Leute glauben, es wäre vollkommen akzeptabel."

"Bandcamp ist ein fantastisches Werkzeug"

Deutlich mehr hält Mackintosh von der Promo-Plattform Bandcamp, auf der er schon viele kleine Bands entdeckt habe und die die Musiker auch angemessen an den Einnahmen beteilige: "ein fantastisches Werkzeug für jüngere Bands".

Sänger Nick Holmes nutzt vor allem die Empfehlungssysteme solcher Dienste und verbringt Stunden auf Youtube mit dem Hören von neuer Musik: "Es ist bizarr, wie gut die wissen, was du willst." Mit Spotify dagegen kann auch Holmes nichts anfangen: "Ich hab Spotify zwar auch installiert, benutze es aber nicht. Ich mag's einfach nicht."

Das vollständige Interview, in dem Holmes und Mackintosh u.a. über den Brexit, die faszinierende Dummheit von Donald Trump und Artwork-Albträume sprechen, erscheint in Kürze auf laut.de. Anlass für das Gespräch war das neue Paradise Lost-Album "Medusa", das am Freitag erscheint.

"Medusa"-Tracklist

Fearless Sky Gods Of Ancient From The Gallows The Longest Winter Medusa No Passage For The Dead Blood & Chaos Until The Grave

Bonus Tracks:

Frozen Illusion

Shrines

Symbolic Virtue