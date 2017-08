Was bedeutet eigentlich der so genannte amerikanische Traum noch? Jacoby Shaddix fasst zusammen.

Vacaville (sab) - Vom Tellerwäscher zum Millionär? In ihrem neuen Video zu "American Dreams" hinterfragen Papa Roach kritisch den berühmt berüchtigten amerikanischen Traum: "Ich schaue auf das politische Klima und denke 'Wem kann ich vertrauen, was glaube ich, was bedeutet der amerikanische Traum noch'?", so Frontmann Jacoby Shaddix.

Das Video zeigt zu Beginn ein amerikanisches Klassenzimmer mit Jacoby Shaddix. Der bekennende Pazifist beginnt zu rappen und fragt: "Have you ever thought that war was a sickness?" Die Kids reißen die Arme in die Höhe.

"Something's wrong here or so it seams cause I'm not sleeping in American Dreams" singt Shaddix im Refrain. Er kritisert unter anderem die Gewalt in Amerika ("I'm growing numb to the violence, sing along to the sound of the sirens").

Der Clip wurde jedoch nicht nur positiv aufgenommen. Einige Youtube-User kritisieren unter anderem die Verwendung der Flagge der "Blue Lives Matter"-Bewegung.

"American Dreams" ist eine Auskopplung aus dem neunten Papa Roach Album "Crooked Teeth", das am 19. Mai erschien. Crooked Teeth wurde von RAS und Collin Brittain produziert. Beide wuchsen mit der Musik der Kalifornier auf und ermutigten sie, mit dem neuen Album zu ihren Wurzeln zurückzukehren. Mit Erfolg: Jacoby Shaddix rappt wieder, wie in den guten alten "Last Resort"-Zeiten.