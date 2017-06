In PJ Harveys neuem Song mit dem Ägypter Ramy Essam ist die Flüchtlingskrise Thema. Das Video zeigt bewegende Bilder syrischer Kinder im Libanon.

Bristol (luc) - PJ Harvey veröffentlicht zusammen mit dem ägyptischen Musiker Ramy Essam einen Track, der die Flüchtlingskrise thematisiert. Das Video zu "The Camp" wird von bewegenden Bildern des Fotojournalisten Giles Duley begleitet.

Mit Schwarz-Weiß-Fotografien dokumentiert Duley syrische Kinder, die auf ihrer Flucht in das Bekaa-Tal im Libanon vertrieben wurden. Weiterhin zeugen die Bilder von der verzweifelten Reise, die Flüchtlinge von Lesbos über die Balkanroute nach Deutschland treibt.

Die fast schon entspannte Instrumentierung von "The Camp" mit Pfeifen und minimalistischem Gitarrenspiel täuscht gewaltig: Harvey nimmt innerhalb des Songs die Position einer außenstehenden Person ein, die hilflos auf die im Flüchtlingscamp gefangenen Menschen blickt. Gerade die letzten Zeilen "I prayed an angel would come, but no angel came" wirken traurig und bedrückend, passen allerdings sehr gut zur Thematik.

Ramy Essam, der ebenfalls an "The Camp" beteiligt ist, machte sich 2011 während der ägyptischen Revolution einen Namen. Sein Song "Irhal" war damals Aushängeschild der Demonstrationen und Proteste rund um den Tahrir-Platz in Kairo.

Die Single ist ab Freitag dem 9. Juni digital erhältlich. Alle Profite gehen an die Beyond Association, eine libanesische, unabhängige Organisation, die sich u.a. auch für die vertriebenen Kinder im Bekaa-Tal einsetzt.