Rocky stellt auf "One Track Mind" Jared Leto in den Schatten. Das neue 30STM-Album "America" erscheint am 6. April.

Los Angeles (leah) - Eine eher ungewöhnliche Kollabo liefert die amerikanische Stadion-Rock-Band mit Rap-Superstar A$AP Rocky. Allerdings kann der Rapper kann durchaus auch singen, das hat er schon auf seinem letzten Album mit dem Track "LSD" bewiesen.

Auch in der ruhigen und melodischen Liebesnummer "One Track Mind" verliert Rocky nicht seinen Flow. Stimmlich stellt er sogar Thirty Seconds To Mars-Leadsänger Jared Leto etwas in den Schatten, er leidet sehr authentisch, nur blöderweise mit schwachen Lyrics wie "The sex and lies, remember / Look in my eyes, surrender / There isn't any other way".

Das neue 30STM-Album trägt den Titel "America" und erscheint am 6. April. Die Tracklist verweist auf weitere Features wie Halsey und Zedd:

"America" - die Tracklist

Walk On Water Dangerous Night (prod. Zedd) Rescue Me One Track Mind (ft. A$AP Rocky) Monolith Love Is Madness (ft. Halsey) Great Wide Open Hail To The Victor Dawn Will Rise Remedy Live Like A Dream Rider

Das Album wird in einer weltweiten Plakat-Kampagne angekündigt. Die Billboards zeigen Listen mit Begriffen oder Namen, die in irgendeiner Form auf dem Album vorkommen.