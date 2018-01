Noch vor Weihnachten erscheint das Linkin Park-Livealbum "One More Light Live" in Erinnerung an Chester Bennington.

Konstanz (mis) - Am 15. Dezember veröffentlichen Linkin Park mit "One More Light Live" ein Livealbum in Erinnerung an ihren verstorbenen Sänger Chester Bennington. "Wir ehren damit unseren Bruder Chester, der seine Seele und sein ganzes Herzblut in die Arbeit an 'One More Light' gesteckt hat", so die Band auf ihrer Webseite. "Als die Platte im Kasten war, scherzten wir mit Chester, dass die Messlatte für unsere Bühnenchemie in den Konzerten aufgrund seiner unglaublichen Studiobeiträge nun sehr hoch hängen würde - und es dürfte niemanden verwundern, dass er diese Herausforderung sehr begrüßt hat.

Erst vor knapp drei Wochen spielten die verbliebenen Mitglieder von Linkin Park ein Gedenkkonzert in Los Angeles, das im Netz ausgestrahlt wurde. Mit dabei waren viele Freunde der Band, darunter Jonathan Davis von Korn, Jeremy Mckinnon von A Day To Remember, Sum 41, Machine Gun Kelly und Blink 182. "One More Light Live" beinhaltet 16 Songs aus verschiedenen Linkin Park-Konzerten des Jahres 2017.

Tracklist: