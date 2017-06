Justin Bieber, Miley Cyrus, Chris Martin, Katy Perry, Black Eyed Peas u.v.a. unterstützten Ariana Grande beim Benefizkonzert in Manchester

Manchester (luc) - Mit einem über dreistündigen Konzert setzt Teen-Pop-Star Ariana Grande am Sonntag ein Zeichen gegen den Terror. Zahlreiche prominente Gäste zeigen Solidarität, darunter Justin Bieber, Miley Cyrus, und Katy Perry.

Das Benefizkonzert auf dem Kricketgelände in Old Trafford beginnt mit einer Schweigeminute. Circa 50.000 Fans haben sich versammelt, um der Opfer des terroristischen Anschlags von Manchester zu gedenken - obschon 24 Stunden davor ein weiterer Anschlag in London ausgeübt wurde, bei dem sieben Menschen starben. Viele im Publikum tragen T-Shirts mit Aufschriften wie 'One Love Manchester' oder 'We Stand Together' - ein klares Zeichen gegen Terror und Hass.

Robbie Williams' Song "Strong" wird plötzlich zu "Manchester, we're strong", Pharrell Williams performt gemeinsam mit Miley Cyrus seinen Song "Happy", Ariana Grande singt mit Coldplay den Oasis-Klassiker "Don't Look Back In Anger", die Black Eyed Peas performen "Where Is The Love" - die Künstler bieten den zahlreichen Zuschauern ein buntes Programm für den guten Zweck: Denn sämtliche Einnahmen kommen den Opfern des Anschlags von vor zwei Woche zu Gute. Über 2,5 Millionen Dollar sollen schlussendlich am Sonntag zusammengekommen sein.

Eine Konzertbesucherin betont: "Wir sind hier wirklich als Gemeinschaft zusammengekommen. Es ist gut, dass wir mit unserem Leben jetzt weitermachen, aber die Narben bleiben."

Den bewegendsten Auftritt liefert der Chor der 'Parrs Wood High School' mit dem Titel "My Everything" von Gastgeberin Ariana Grande. Die Sängerin scheint sichtlich gerührt, auch einige jüngere Mitglieder des Chors haben Tränen in den Augen.

Tränen der Wut hingegen musste wohl Liam Gallagher nach seinem Auftritt beim Benefizgig verdrücken - sein Bruder Noel trat nicht auf, obwohl Manchester die Heimatstadt der beiden ist. Schon wieder habe Noel sein wahres, verfluchtes Wesen gezeigt, wetterte Liam danach.