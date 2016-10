Olexesh droppt mit "64 Kammern" den Eröffnungssong aus "Makadam" und rappt sogar auf russisch.

In Hinterhöfen (jim) - Olexesh lässt den Samurai in sich los und betritt die "64 Kammern" seiner Hood. Das fünfminütige Epos ohne Refrain eröffnet sein am 21. Oktober erscheinendes Album "Makadam". Der Beat fetzt ordentlich mit bedrohlichen Chorgesängen, wie mans vom Belarus-Ukrainer mittlerweile gewohnt ist. Sein energiegeladener Vortrag überzeugt und mitten im dritten Part überrascht Olexesh mit einigen Zeilen auf russisch!

Rapper zeigen dazu auch gerne, welchem Fußballverein sie die Treue schwören. Zuletzt zeigte sich Ufo361 im Chelsea-Trikot, Olexesh posiert nun im gelben Inter Mailand-Jersey.

"Makadam" wartet mit illustren Gästen auf, etwa die Labelbosse Celo & Abdi, Haftbefehl, Gzuz und Xatar.