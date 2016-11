Sie setzten immer noch einen drauf und überwinden die Erdanziehungskraft. #?GravitysJustAHabit?

Konstanz (juf) - Das Video zu "Upside Down & Inside Out" von OK Go beweist mal wieder, dass die Kreativität der Band, zumindest bei Videos, schier grenzenlos ist. Eine Airline stellte dafür einen Jet zur Verfügung, der durch das Fliegen von Parabeln Schwerelosigkeit erzeugt. An Bord durfte sich die Band dann austoben. Es fliegen viele bunte Bällchen, Laptops, Farbe und natürlich die Musiker selbst im Flugzeug rum.

Für alle Zweifler erklären OK Go auf ihrer Seite, wie die Schwerelosigkeit zustande kommt. Zwar wurde das Video als Single-Shot gedreht, aber wer genauer hinschaut, kann erkennen, dass es durchaus Schnitte gibt. Die Schwerelosigkeit hält für maximal 27 Sekunden, dann muss das Flugzeug eine erneute Parabel beschreiben. Eine recht aufwendige Sache, aber bei dem Ergebnis hat es sich definitiv gelohnt. Wie fragen lieber nicht nach ihrem CO2-Footprint.