Der Clip zeigt Nura und SAM in Rotlicht bei intimen Szenen.

Berlin (leah) - Schon ein paar Monate lang teast die SXTN-Hälfte "Babebabe" auf ihren Social-Media Kanälen an. Das Feature mit dem Hip-Hop-Duo SAM klingt sehr soft und nicht gerade nach Rap.

Mit Zeilen wie "Baby fährt ein Coup, wir machen Drive-by/Egal, wie viele Narben, ja, du bleibst heiß

4-2-0 ist der Lifestyle/Und wenn wir komm'n, komm'n wir zeitgleich" gesteht Nura dem Chimperator-Zögling ihre Liebe und umgekehrt.

Das Video zu dieser Ode an die Zweisamkeit passt sich dem Soundbild an. Die meisten Aufnahmen finden in einem Schlafzimmer im Rotlicht statt und zeigen das Paar in intimen Momenten. Zwischen all der nackten Haut sieht man noch verschiedene Party- und Ausgeh-Szenen.