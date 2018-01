Theoretisch würden Fruchtmax und Nura vieles in Lust & Laune anrichten - in der Praxis sitzt ihnen das Gesetz aber im Nacken.

Berlin (leah) - Fruchtmax und Nura präsentieren uns das von Frauenarzt produzierte Video zu "Wenn Ich Will". Die beiden erzählen was passieren würde, würden sie tun was sie wollen.

SXTN-Mitglied Nura rappt die aggressive Hook voller Drohungen, während Fruchtmax in seinem Part dem Gegenüber mit Nura droht. "Wenn ich will, wenn ich will komm' ich zur Schlägerei mit Nura / Wir ficken deine Cousins, deine Schwester und dein' Bruder."