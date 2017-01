In seinem neuen Video steht der gebürtige Jamaikaner in einem Spiegelsaal und ist aus allen Richtungen zu betrachten. Sängerin Dua Lipa darf auch mal cool in die Kamera schauen.

London (ana) - Seit mittlerweile zwanzig Jahren ist Sean Paul im Geschäft. Und immer noch haut er einen Hit nach dem anderen raus.

Nur alleine scheint er es nicht mehr machen zu wollen. Nach der letzten Single "Rockabye" mit den britischen Elektropoppern Clean Bandit, holt er sich für "No Lie" mit Dua Lipa wieder eine Britin an seine Seite. Dass die "Be The One"-Sängern dabei so alt ist wie seine Karriere, ist auch irgendwie egal. Hauptsache, die Hüften wackeln!