Ist schon wieder 1999? Der finstere neue NIN-Song schiebt wie in den guten alten Zeiten.

Konstanz (mis) - Trent Reznor weiß, was Fans gefällt. Nur fünf Tage, nachdem wir den neuen Nine Inch Nails-Song "Less Than" kredenzt bekamen, legt er mit dem zweiten Appetizer nach: "This Isn't The Place" dürfte nun all jenen besonders gefallen, die weniger die Uptempo-Pop-Tracks des Mannes als die atmosphärisch-wabernden Melodiebögen ins Herz geschlossen haben.

Beinahe schon wie ein finsterer Slow-Burner seines 1999er Klassikers "The Fragile" tänzelt eine Klaviermelodie über bedrückend-wabernden Synths und schiebendem Bass. Reznors langgezogene Chöre beschwören geradezu "Twin Peaks"-Stimmung herauf und veredeln so die Nummer. "Add Violence" erscheint übermorgen.

