Nächste Woche erscheint die neue NIN-EP "Add Violence". Vorab könnt ihr "Less Than" streamen.

Konstanz (mis) - Nach seiner Twitter-Ankündigung folgen nun Tatsachen: Trent Reznor stellte mit "Less Than" einen neuen Nine Inch Nails-Song ins Netz und veröffentlicht kommenden Freitag die neue EP "Add Violence". Es ist nach "Not The Actual Events" vom Dezember 2016 der zweite Teil einer angekündigten EP-Trilogie. Gewalttätig klingt "Less Than" nun wirklich nicht. Der Song erinnert auch nur in Teilen an den noisigen Vorgänger und offenbart stattdessen eine von Reznor hinlänglich bekannte poppige Seite.

Wer die EP auf nin.com vorbestellt, darf sich außerdem über ein "physisches Extra" freuen, über das keine näheren Angaben gemacht werden.

Tracklist "Add Violence":