Die EP "Not The Actual Events" erscheint morgen. Den ersten Song gibt's schon heute.

Cleveland (pabi) - Die erste Kostprobe aus der morgen erscheinenden Nine Inch Nails EP "Not The Actual Events" ist da. "Burning Bright (Field On Fire)" überrascht mit krassem NIИ 90s Sound. Wer mit dem vergleichsweise ruhigen Sound von Trent Reznors Filmmusiken gerechnet hatte, wird hier also mit Sicherheit überrascht.