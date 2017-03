Mit gleich zwei Songs antwortet Nicki Minaj auf die Sticheleien von Remy Ma. War das überhaupt nötig? Die Antwort in Zahlen.

New York (ana) - Eigentlich hatte Nicki Minaj den Beef ja schon gewonnen. Ohne auch nur mit der Wimper zu zucken ging die Rapperin ihrem Alltag nach, nachdem Remy Ma mit "Shether" und "Another One" versucht hatte, ihr die Krone streitig zu machen. Doch anstatt den Sieg ohne Kampf zu genießen, legt Nicki Minaj jetzt nach und veröffentlicht mit "No Frauds" und "Changed it" gleich zwei Tracks, die den Beef wieder aufgreifen.

Für beide Songs holt sich Minaj Lil Wayne ins Boot, bei "No Frauds" gibt sogar Drizzy Drake noch seinen Senf dazu. Die Black Barbie teilt jedenfalls ordentlich aus "Du hast versucht 'noch einen' zu liefern, du hast darauf gebrannt zu kassieren / du hast deinen Ghostwriter blosgestellt, jetzt wünscht du, es wäre gar nicht da"

" Was für eine Schlampe schießt auf ihre Freundin wegen so 'nem bisschen?, Was für eine Mutter lässt ihren Sohn allein wegen nem Stapel Geld?". In "Changed It" tritt sie noch mal nach: "Die Schlampe hat ihre Karriere verspielt / jetzt wirds ernst". Beide Songs sind derzeit nur über Spotify vollständig hörbar.

Dabei wäre eine Antwort gar nicht nötig gewesen, um klar zu stellen, wer die Queen of Rap ist. Zumindest, wenn man nach den Zahlen geht: Egal ob bei Chartplatzierungen, Auszeichnungen, Click- oder Followerzahlen, Minaj ist Remy Ma meilenweit voraus. (Wer sich die genauen Zahlen noch mal vor Augen führen will, bitte hier entlang).

Remy, die nach einer abgesessenen Gefängnisstrafe mit einem Paukenschlag wieder ins Game einsteigen wollte, ruderte aufgrund mangelnder Aufmerksamkeit seitens Minaj bereits zurück und meinte, sie wäre gar nicht mal so stolz auf den "Shether"-Disstrack. Die Antwort auf die Antwort auf den Diss dürfte jetzt jedoch wohl vorprogrammiert sein.