Böse Geister sagen ja, das etwas Schlimmes auf diese gebeutelte Welt zukommt. Der Nickel-Rock findet seine Fortsetzung.

Internet (kil) - Im Video, zum Titeltrack des kommenden Albums "Feed The Machine" zeigen Nickelback alles was sie hassenswert macht. Lyrics die stark gemeint sind, aber als leere Hülsen zu Boden fallen, Breitwand-Gitarren, jaulende Backingvocals und dieser ewig knarzende Gesang im hymnenhaften Rockgewand. Hier hat sich nichts verändert. Seht selbst:

Neues Album und Nordamerika-Tour

Wie die Band auf ihrer Homepage bekannt gibt, erscheint am 9. Juni die neue Scheibe. Die Nordamerika Tour startet am 23. Juni in Noblesville und führt Nickelback bei 44 Dates bis in den Oktober hinein über den Kontinent. Wann die Herrschaften wieder in hiesigen Gefilden aufschlagen, ist noch nicht raus.