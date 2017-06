Chad Kroeger legt sich mit Corey Taylor an. Ein peinlicher Versuch sich zu revanchieren.

USA (nao) - Chad Kroeger hat sich in einem Interview mit Corey Taylor angelegt. Im Gespräch mit dem schwedischen Metal Convenant behauptet er, Nickelback sei die vielfältigste Band, es gebe keine zweite wie sie.

Nachdem der Interviewer an dieser Stelle den Namen Stone Sour nannte, konterte Nickelback- Frontman Kroeger direkt: " Ja, Gut, weil sie wie Nickelback sein wollen. Corey Taylor hatte sich vor einer Weile sehr mies über mich geäußert, und meinte auch, dass es sehr einfach sei einen Hit zu schreiben".

"Stone Sour klingen wie Nickelback light"

Doch das war noch nicht alles, er wandte sich direkt an Taylor: "So, Corey, dann zeig mir das mal. Schreib einen. Ich habe noch keinen von dir gehört. Stone Sour sind okay, aber nicht so gut wie Nickelback. Sie klingen wie "Nickelback light"".

Auch an Slipknot ließ Kroeger kein gutes Haar. Die Band hüpfe mit Masken auf der Bühne rum: "Wie gut kann die Musik schon sein, wenn man so etwas nötig hat".

Peinlich wurde es als Chad sagte: "Corey wollte sich jetzt nicht mehr hinter einer Maske verstecken, sondern zeigen, wie er aussieht- deswegen hat er Stone Sour gegründet ". Da hatte einer doch glatt vergessen, dass Corey Taylor schon bei Stone Sour war, bevor er bei Slipknot eingestiegen ist.