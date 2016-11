Im Clip zur Single "Magneto" dominieren Schwarz-Weiß, Überblendungen und jede Menge Stroboskop.

Konstanz (pabi) - Mit Schwarz-Weiß, Überblendungen und einer Menge Stroboskop präsentieren sich Nick Cave & The Bad Seeds im neuen Clip zur Single "Magneto" aus dem aktuellen Album "Skeleton Tree". Die Ästhetik steht ganz im Zeichen des Albums, in dem Nick Cave den Tod seinen Sohnes betrauert.

Die Textzeile "In love, in love, in love you laugh / In love you move, I move and one more time with feeling" ist gleichzeitig Namensgeber für Caves Making-Off-Doku zu "Skeleton Tree".