Im neuen Video von New Order tauchen zwei zwei Breakdancer auf - passend zu den Lyrics.

Sporthalle (jim) - New Order waren in den 80ern der Next Level Shit, und erst 2015 gab es mit "Music Complete" eine Art Comeback nach fast zehnjähriger Abstinenz. "People On The High Line" stammt von diesem Album.

La Roux half tatkräftig bei Vocals und Text mit. Die schicke Elektropop-Nummer stampft kopfnickend nach vorn, die Synthies haben einen flamboyanten Rhythmus und eingängigem Refrain lädt zum Mitsingen ein.