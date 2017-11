LGoony, Crack Ignaz und Soufian stimmen sich auf den Red Bull Soundclash ein.

Hamburg (leah) - Beim kommenden Red Bull Soundclash heißt es diesmal alt gegen neu. Das Team New Level mit Soufian, Crack Ignaz und LGoony tritt gegen das Team Reality Check mit Samy Deluxe, Eko und Afrob an. Nun hat Team New Level bereits das zweite Musik-Video am Start. Damit steht es rein output-mäßig 3:0 für die neue Generation.

Sound-technisch war schon nach früheren Kollabos klar, dass LGoony und Crack Ignaz ein gutes Team ergeben. Doch auch Haftis Jüngling Soufian harmoniert überraschend gut mit den Cloud Jungs und bringt ein wenig "Gangster-Vibes" in das Projekt. Der düstere Text von Crack Ignaz passt gut zur langsamen, entspannten Hook von Goony und Soufians aggresivem Schlusspart.

Dabei stichelt LGoony gegen Reality Check mit Lines wie "Old School Rapper hassen mich wie die Pest" und "Deine Gang macht Welle/ meine Gang Tsunami". Im Video sieht man das Trio, ähnlich wie in der ersten Auskopplung aus der "New Level"-EP, durch die Blocks streifen. Insgesamt eine dunklere Stimmung als erwartet.