Die Ex-Teenie-Sensation veröffentlicht eine neue Single und kündigt die EP "Thankful" an.

Los Angeles (kil) - Die einst neuen Kids vom Block schmachten auf ihrer neuen Single in gewohnter Manier und greifen nach den Herzen. Nach vier Jahren Pause kehren die fünf Bostoner zurück und ziehen wieder alle Register.

Heraus kommt ein üblicher Popsong namens "One More Night". Man nehme: Sound, der Flächen enstehen lässt, ein paar elegant gejaulte Hooks und glatte End-Vierziger, die durch Parkhäuser und Nobelappartements schwadronieren.

Neue EP des ehemaligen Chart-Wunders

Die New Kids On The Block gründeten sich 1984 und holten in den 90er-Jahren einige angesehene Preise, darunter die American Music Awards. Sie gelten als Wegbereiter für die Boy-Band-Welle, darunter auch die Backstreet Boys.

1994 lösten sich die Kids auf, 2008 kam es zur Wiedervereinung. An die alten Erfolge konnten die Bostoner aber nie anknüpfen. Am 12. Mai veröffentlichen die New Kids On The Block ihre neue EP "Thankful". Hier die komplette Trackliste: