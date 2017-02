M.I.A.s neue Single "P.O.W.A" beweist die unglaubliche Sprengkraft der Rapperin.

London (kil) - M.I.A. platziert sich mit ihrer neuen Single "P.O.W.A." ganz fett im kulturellen Kanon. Dürfen wir vorstellen? In den Hauptrollen Beyoncé, Christo, der Dalai Lama und Osama.

Zum Einstieg liegt M.I.A. in einem Bett aus Blumen, und wer denkt dabei nicht an das jüngst veröffentlichte Bild von Beyonce?

We would like to share our love and happiness. We have been blessed two times over. We are incredibly grateful that our family will be growing by two, and we thank you for your well wishes. - The Carters Ein von Beyoncé (@beyonce) gepostetes Foto am 1. Feb 2017 um 10:39 Uhr

In Erinnerung bleibt aber weniger die Zeile mit Rihanna, Madonna und Mariah, sondern diese hier:

"Throw up my hands I say I'm not Dalai Lama / Throw up my hands say I'm not Obama / I'm not Osama / Monsanto farmer / I don't drink no soda / I believe in Karma."

Bäm! Vielleicht schon die politische Punchline des Jahres.