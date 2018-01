Neil Diamond muss seine Tour wegen einer Erkrankung abbrechen und wird auch zukünftig keine weiteren Konzerte mehr geben.

New York (maxi) - Neil Diamond muss seine Welttournee zum 50-jährigen Bühnenjubiläum vorzeitig beenden. Bei dem amerikanischen Weltstar wurde im Alter von 76 Jahren Parkinson diagnostiziert. Planmäßig hätte Diamond noch Konzerte in Australien und Neuseeland gegeben, weshalb er sich auf seiner Website an seine Fans wendete: "Ich entschuldige mich aufrichtig bei allen, die Tickets gekauft hatten und meine Shows sehen wollten."

Außerdem gab Diamond bekannt, dass er auch in Zukunft nicht mehr auf der Bühne stehen wird: "Mit großem Widerwillen und Enttäuschung kündige ich an, dass ich keine Konzerte mehr geben werde. Es war mir eine große Ehre, meine Shows in den letzten 50 Jahren der Öffentlichkeit zugänglich zu machen."

Weitere Projekte trotz Krankheit

Doch auch ohne Bühnenpräsenz will Diamond im Musikgeschäft aktiv bleiben. Seine Krankheit werde ihn nicht daran hindern, weiterhin Musik zu schreiben, aufzunehmen und weitere Projekte zu entwickeln.

Zum Abschluss seiner Botschaft wandte er sich nochmals seinen Fans zu und bedankte sich: "Mein Dank gilt meinem loyalen und begeisterten Publikum auf der ganzen Welt. Ihr werdet immer meine Bewunderung für eure Unterstützung und Ermutigung haben."