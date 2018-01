Mit dem ruhigen "Livin' Lightly" veröffentlicht Neal Morse die erste Single seines bevorstehenden Albums "Life And Times".

Van Nuys (mrk) - Das neue Musikvideo zu "Livin' Lightly" des Singer-Songwriters Neal Morse bietet einen ersten Vorgeschmack auf sein kommendes Album "Life And Times". Musikalisch stimmt Morse in seiner neuen Single vermehrt geruhsame Töne an, die in Feel-Good-Akustik bequem vor sich hinplätschern und im unbeschwerten Refrain kulminieren.

Das natürliche Performance-Video mit kurzen Sonnenuntergangspassagen stellt textlich Verbindungen zum christlichen Glauben her, der für Morse nach eigenen Angaben einen prägenden Einfluss auf sein musikalisches Schaffen besitzt.

Der zu "Livin' Lightly" dazugehörige Longplayer "Life And Times" erscheint am 16. Februar.