Seit dreißig Jahren stellt Nardwuar, die menschliche Serviette, eine Ikone des Musikjournalismus dar. Dies wird nun gefeiert.

Vancouver, British Columbia (ynk) - "Who are you?" - mit dieser Frage wurde in den vergangenen drei Jahrzehnten so ziemlich jeder Musiker von Rang und Namen in eines der obskureren Interviews ihrer Karriere geschubst. Der Mann, der hinter diesen Gesprächen zwischen eigenwilliger Attitüde, spannenden Aussagen und Unmengen an musikalischem Wissen steht, hieß ursprünglich John Ruskin. Inzwischen kennt man ihn als Nardwuar, die menschliche Serviette - und im Laufe seines Schaffens gelangen ihm einige unvergessliche Interviews.

Um dies nun gebührend zu feiern, veranstaltet der kanadische Journalist eine Show, die nicht nur Auftritte seiner Bands The Evaporators und Owl Empire beinhalten wird, sondern auch seine Interviewkammern öffnen wird: Man darf sich also vermutlich auf die ein oder andere Interview-Obskurität aus der Vergangenheit freuen.

Dabei gibt es bereits eine ganze Menge fantastischer Interviews mit Nardwuar. So unterhielt er sich bereits mehrfach mit Snoop Dogg, mit Nirvanas Kurt Cobain, mit Jay-Z und sogar mit großen Politikern wie Michael Gorbachev.

Wer ihn noch nicht kennt, sollte sich unbedingt vergewissern, ob Nardwuar auch den eigenen Lieblingskünstler interviewt hat. Denn abseits allen Spaßes bringt die menschliche Serviette auch immer wieder beeindruckendes musikalisches Detailwissen ins Gespräch ein. Da lernt man auch über Musiker noch etwas, die man eigentlich schon in- und auswendig zu kennen glaubte.