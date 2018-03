Nach fast zehn Jahren Streit haben sich Hersteller und Rechteinhaber auf eine Urheberrechtsabgabe auf beschreibbare CDs und DVDs geeinigt.

München (maxi) - Aus der Kategorie "Besser spät als nie": Nach einem beinahe zehnjährigen Streit haben der Informationskreis AufnahmeMedien (IM) und die Zentralstelle für private Überspielungsrechte (ZPÜ) eine Übereinkunft über die Urheberrechtsabgaben für optische Speichermedien geschlossen.

Das heißt im Klartext: Hersteller und Importeure von Rohlingen bezahlen fortan festgelegte Summen an die Verwertungsgesellschaften von künstlerischen Inhalten. Pro einmal beschreibbarer CD werden 1,25 Cent fällig, mehrmals beschreibbare Rohlinge erfordern 2,5 Cent und die Gebühren für DVDs rangieren zwischen 2,5 und 10 Cent.

Dass diese Einigung zum einem Zeitpunkt kommt, an dem das betreffende Medium nur noch vereinzelt in schäbigen Autoradios vor sich hinvegetiert, stört den Vorsitzenden des IM, Rainald Ludewig, nicht im Geringsten: "Dies ist zum einen ein wirtschaftlich vernünftiger Abschluss, der den betroffenen Wirtschaftsteilnehmern Rechts- und Planungssicherheit gibt und weiteren Wettbewerbsverzerrungen entgegenwirkt. Darüber hinaus gibt er zu der Hoffnung Anlass, auch andere noch offene Verfahren ebenfalls partnerschaftlich erledigen zu können. So hatte es der Gesetzgeber ja einmal vorgesehen."

Nur zur Orientierung: 2015 gab der Europäische Gerichtshof grünes Licht für Vergütungspauschalen auf Smartphone-Karten.

Rechtsstreit wegen Urheberrechtsreform

Ausgelöst hatte die zähe gerichtliche Auseinandersetzung die Aufhebung der gesetzlich festgelegten Vergütungssätze durch den Staat 2008. Damit stieß er private Verhandlungen über die Höhe der Abgaben an, die sich naturgemäß nicht ohne juristischen Beistand klären ließen. Die Forderung nach Pauschalgebühren dient nicht etwa einer Legalisierung rechtswidriger Kopien auf Speichermedien, sondern soll den Einnahmeverlust der Künstler im Zuge zulässiger privater Vervielfältigungen abdecken.

Trotz der Freude über die abgeschlossenen Verhandlungen kritisierte der IM das System der Privatkopievergütung: Es sei nicht mehr zeitgemäß, da Rechteinhaber in der digitalen Welt umfassende Möglichkeiten zur Individualverwertung und zum Schutz ihrer Werke hätten.