Janelle Monáe, Ice-T, Snoop Dogg und Co. sind enttäuscht, nur Chance The Rapper steht Yeezy bei. Und Donald Trump.

Kalifornien (wink) - Die seltsame Serie von Tweets, in denen Kanye West vor zwei Tagen seine Zuneigung zu US-Präsident Donald Trump wiederholte, blieb erwartungsgemäß nicht unkommentiert. Der Rapper schrieb: "Du musst Trump nicht zustimmen, aber der Mob kann mich nicht dazu bringen, ihn nicht zu lieben. Wir sind beide voll Drachenenergie. Er ist mein Bruder. Ich liebe jeden. Ich stimme nicht mit allem überein, was jemand tut. Das macht uns zu Individuen. Und wir haben das Recht auf unabhängiges Denken."

You don't have to agree with trump but the mob can't make me not love him. We are both dragon energy. He is my brother. I love everyone. I don't agree with everything anyone does. That's what makes us individuals. And we have the right to independent thought. — KANYE WEST (@kanyewest) April 25, 2018

Eine Aussage, die vor allem einer richtig gut fand: Donald Trump.

Thank you Kanye, very cool! https://t.co/vRIC87M21X — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 25, 2018

Na gut, noch ein anderer, Chance The Rapper nämlich:

Talked to him two days ago. He’s in a great space and not affected by folk tryna question his mental or physical health. Same Ye from the Vmas, same Ye from the telethon. https://t.co/2zY3KpllV2 — Chance The Rapper (@chancetherapper) 25. April 2018

Black people don’t have to be democrats. — Chance The Rapper (@chancetherapper) 25. April 2018

Als Kanye dann seine signierte "Make America Great Again"-Cap präsentierte, war die Aufregung allerdings perfekt.

my MAGA hat is signed pic.twitter.com/DrDHJybS8V — KANYE WEST (@kanyewest) 25. April 2018

West fühlte sich sogar gezwungen, in unverfänglichere Politgewässer zurückzurudern:

If your friend jumps off the bridge you don't have to do the same. Ye being Ye is a fight for you to be you. For people In my life the idea of Trump is pretty much a 50 50 split but I don't tell a Hillary supporter not to support Hillary

I love Hillary too. — KANYE WEST (@kanyewest) April 25, 2018

Schließlich schickte er noch das Frauchen vor, um den Karren aus dem Dreck zu fahren:

my wife just called me and she wanted me to make this clear to everyone. I don't agree with everything Trump does. I don't agree 100% with anyone but myself. — KANYE WEST (@kanyewest) April 25, 2018

Frauchen? Richtig, Kim kann auch selbst mit dem US-amerikanischen Fähnchen wedeln. Alles für die Meinungsfreiheit eben:

Now when he spoke out about Trump... Most people (including myself) have very different feelings & opinions about this. But this is HIS opinion. I believe in people being able to have their own opinions,even if really different from mine

He never said he agrees with his politics — Kim Kardashian West (@KimKardashian) April 25, 2018

Aber lassen wir mal die Musikerkollegen sprechen. Wer hier natürlich nicht fehlen durfte, ist der bekennende Trump-Hasser Moby:

Come on, Kanye, you’re too smart and talented to be a @realdonaldtrump supporter. #trump is a racist and a sociopath who is ruining the country the same way he ruined most of his businesses. pic.twitter.com/0x6AGux6ow — moby XⓋX (@thelittleidiot) April 26, 2018

Auch Janelle Monáe wurde in einem Interview nach ihrer Meinung gefragt: "Ich glaube an freies Denken, aber ich glaube nicht an freies Denken, wenn es auf Kosten von Unterdrückten geht (...) Wenn das freie Denken von Unterdrückern als Brennstoff benutzt wird, um weiterhin schwarze Menschen und Minderheiten zu unterdrücken, dann ist das Schwachsinn und nicht OK."

Snoop Dogg, der Yeezy kürzlich einen "weird motherfucker" nannte, sieht den Kollegen endgültig politisch erbleicht: "That's mighty white of u Kanye. !N**** if u don't snap out of it Get out part 2." Dazu empfiehlt er ihm eine Rolle in "Get Out".

John Legends Meinung zu der ganzen (künstlichen) Aufregung: "Es ist toll, dass großartige, brillante Künstler fähig sind, sich eine bessere Zukunft vorzustellen. Aber Künstler sollten nicht blind für die Wahrheit sein."

Kanye soll mit seinen Trump-Tweets rund neun Millionen Follower verloren haben, berichten diverse Medien. Darunter würden sich etwa Rihanna, Kendrick Lamar und Harry Styles befinden. Manche meldeten sich auch direkt zu Wort:

This shit is outta control.. I’m DONE. https://t.co/fgMPPmmmik — ICE T (@FINALLEVEL) 25. April 2018