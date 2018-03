"Starboy" von 2016 hat einen Nachfolger: gestern erschien "My Dear Melancholy" u.a. auf Youtube.

New York (joga) - The Weeknd hat am Donnerstag vor Ostern überraschend das 6-Track-Album "My Dear Melancholy" veröffentlicht. Zwei Songs featuren den von Kanye West bekannten französischen DJ Gesaffelstein, die Credits verweisen u.a. auf Skrillex und Manuel de Homem-Christo (Daft Punk).

Zuletzt war The Weeknd auf dem Soundtrack von "Black Panther" zu hören, sein letztes Album "Starboy" erschien 2016. "My Dear Melancholy" erscheint bei XO/Republic Records und ist auf den Streamingdiensten sowie auf Youtube zu hören.

The Weeknds "My Dear Melancholy" - Tracklist und Cover

Call Out My Name Try Me Wasted Times I Was Never There [feat. Gesaffelstein] Hurt You [feat. Gesaffelstein] Privilege

"My Dear Melancholy*"

