Ein Skandal zu viel: Den deutschen Musikpreis Echo wird es künftig nicht mehr geben.

Berlin (mis) - Die Echo-Verleihung vor zwei Wochen ist um eine weitere Facette reicher: Es war die letzte ihrer Art. 2019 wird es den Echo nicht mehr geben. Dies wurde gestern in einer außerordentlichen Sitzung in Berlin beschlossen. In einer Pressemitteilung ist von einem "Neuanfang" die Rede. Diesen wollte der austragende Bundesverband Musikindustrie zwar schon mit der angeblichen Neuausrichtung der diesjährigen Verleihung erreichen, bekanntlich wendeten sich die Ereignisse aber schnell ins Gegenteil. Die Kriterien der Nominierung und Preisvergabe werden im kommenden Jahr vollständig verändert.

"Die Marke Echo ist beschädigt"

Der Echo sei viele Jahre "ein großartiger Preis und zugleich zentrales Branchenevent mit vielen bewegenden Momenten und herausragenden Künstlerinnen und Künstlern" gewesen, heißt es weiter. Man wolle jedoch keinesfalls, dass dieser Musikpreis als Plattform für Antisemitismus, Frauenverachtung, Homophobie oder Gewaltverharmlosung wahrgenommen wird. Der Vorstand habe sich bereits für die Umstände der diesjährigen Verleihung entschuldigt und obwohl man dies nicht mehr rückgängig machen könne, werde man dafür sorgen, dass sich ein solcher Fehler in Zukunft nicht wiederholt.

Die Beschädigung der Marke Echo trifft daher auch den Klassik-Echo und den Jazz-Echo. Nach dem Vorbild dieser Jury-Preise soll der neue Musikpreis auch im Pop-Bereich stärker an eine Jury gekoppelt werden. Für die Konkretisierung der Änderungen will sich der Vorstand die erforderliche Zeit nehmen.