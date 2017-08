Der Musiksender MTV flimmert bald wieder in allen Haushalten über die Bildschirme.

(sab) - MTV Worldstage, MTV Unplugged: 2011 verschwand mit MTV der Initiatior dieser Shows von der Bildfläche und verabschiedete sich ins Pay-TV. Das ändert sich nun wieder. Ab 2018 kehrt der Musiksender in Deutschland und Österreich in das frei empfangbare Fernsehen zurück. Ausschlaggebend für die Entscheidung sei auch ein Livestream des Senders, der seit März 2017 online abrufbar war und "hervorragend aufgenommen wurde", sagte Mark Specht von MTV in einem Interview.

Musikfernsehen in einer Zeit, in der Musik immer und überall per Spotify, Youtube etc. abrufbar ist? Als MTV 1981 mit "Video Killed The Radio Star" von von den Buggles live ging, hatte der Sender eine klare Vormachtstellung. Wollten die Leute das neue Video von Madonna sehen, mussten sie warten, bis MTV es zeigte. Punkt.

Mehr Shows als Musik-TV

Hier eine kurze Unterbrechung des Textes. Ich kann nicht weiterschreiben, weil der MTV-Livestream gerade Linkin Park zeigt und mir nostalgisch vor Augen führt: DAS war es, was Musikfernsehen für mich ausmachte. Nie zu wissen, was kommt. Sich von "Beck's Most Wanted Music" berieseln zu lassen und dann zufällig den Lieblingskünstler zu sehen. Eine Mischung aus Weihnachten und Ostern zusammen.

Später wandelte sich das Programm, MTV strahlte Shows aus, die nicht mehr, oder nur noch am Rande mit Musik zu tun hatten. Auch aktuell setzt MTV auf Unterhaltungsshows wie "Catfish" und "Geordie Shore".

Ob die Rückkehr MTVs erfolgreich verläuft oder doch an der Omnipräsenz des Internets scheitert, bleibt abzuwarten. Immerhin zeigte der Musiksender Deluxe Music letzte Woche, dass Musikfernsehen durchaus noch Zuschauer erreichen kann: Der Kanal brachte es auf einen Tagesmarktanteil von 1,7 Prozent bei den 14-49-Jährigen.