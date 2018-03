Musicless is more: Eine Hommage an Soundtüftler Mario Wienerroither, der nun auch Justin Timberlakes "Say Something"-Video ohne Sound veralbert.

Konstanz (maxi) - Musikvideos ohne Musik gehen definitiv nicht mehr als Neuheit durch. Weil der österreichische Sounddesigner Mario Wienerroither aber weiterhin unablässig bis auf das Skelett reduzierte Clips veröffentlicht, steht einer kleinen Werkschau nichts im Wege.

Zuletzt unterzog er Justin Timberlakes One-Take-Video zu "Say Something" einer Frischzellenkur, das nun mit gelangweilten Regieanweisungen und uninspiriertem MPC-Gejamme des offenbar miefenden Justin einen trostlosen Eindruck vermittelt:

Hier das hochgelobte Original mit Chris Stapleton zum Vergleich:

Das Schöne am Konzept: Es funktioniert logischerweise unabhängig von der dargebotenen Musik, relevant ist nur ein möglichst ergiebiges Video. Ob Disco-Legenden oder skandinavische Hitmaschinen, Platz für ulkige SFX bleibt immer. Viel Spaß also mit einer ...

neuen Fuhre an musiklosen Musikvideos