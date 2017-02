35 Jahre Depeche Mode: Zum Jubiläum plündern wir das Archiv und listen die 50 besten Songs der Synthiepop-Legende.

Basildon (mis) - Am 20. Februar 1981 veröffentlicht eine unbekannte britische Band namens Depeche Mode ihre Debütsingle "Dreaming Of Me". Was in den folgenden 35 Jahren geschieht, konnte niemand ahnen: Das zunächst für ein Abfallprodukt der aufkeimenden Synthie-Pop-Bewegung gehaltene Quartett endete nicht in Schwulendiscos, sondern mauserte sich über den Umweg einer sogenannten Kultband mit eingeschworener Fangemeinde zu einem Mainstream-Act, der regelmäßig weltweit auf den oberen Plätzen der Charts landet.

Es sollte sogar der Tag kommen, an dem die Band, die "Just Can't Get Enough" trällerte, von Johnny Cash gecovert wurde. Bis dahin war es ein langer und steiniger Weg, optisch wie musikalisch, denn es darf bezweifelt werden, dass die Country-Legende Bock auf ein Cover gehabt hätte, wären Depeche Mode weiterhin mit Kinderliedern in fiktiven Hühnerställen aufgetreten:

Aus den rund 180 Songs, die die Band um Songwriter Martin L. Gore in 35 Jahren veröffentlicht hat, destillieren wir zum Jubiläum die 50 besten Tracks. laut.de-Chefdevotee Michael Schuh hörte sich noch einmal durch alle Singles, Maxis, Alben und Livetapes, sortierte seine Konzertkarten nach Farben und kam zu folgendem Ergebnis:

Die 50 besten Depeche Mode-Songs

Eine schöne Erklärung für die Langlebigkeit der Gruppe formulierte Pet Shop Boys-Sänger Neil Tennant im laut.de-Interview 2009: "Depeche Mode haben mit ihren Songs eine eigene Welt erschaffen. Du könntest ohne Weiteres einen Cartoon erfinden, der nur in ihrer Welt spielt und dasselbe ginge auch mit Morrissey und den Pet Shop Boys. Leider gibt viele Bands heutzutage, bei denen das nicht geht."