Eine Band auf der Suche nach ihrem künstlerischen Tiefpunkt: Muse setzen ihre Selbstdemontage fort.

London (skb) - Muse, die Black Eyed Peas des Alternative-Rock, setzen die Suche nach ihrem künstlerischen Tiefpunkt weiter fort. Kontinuierlich geht es mit ihren seit dem noch annehmbaren "The Resistance" bergab. Mit "Thought Contagion" setzen sie alles daran, auch noch "The 2nd Law" und "Drones" zu unterbieten. Das schafft nicht jeder. Auch eine Art von Leistung.

Während Matthew Bellamy sich in seinen Aluhutfantasien weiter als einzigen Menschen, der die Welt versteht, feiert, pluckert im Hintergrund der schmalbrüstige Drumcomputer, bis Muse ihre alte Theatralik ein weiteres Mal lauwarm aufkochen. Stadiontauglich reichen sie dazu ein "Oh Oh Oh Oh Oh Oh Oh" zum Hände-Mitwippen.

Ein durchgekauter Witz

Das Video selbst wirkt, als habe Uwe Boll seine Version von "Blade Runner" drehen wollen, und hinkt in seiner "Kung Fury"-Ästhetik um Jahre hinterher. Ein schon lange durchgekauter Witz.

Lehnen wir uns also zu den Klängen von "Origin Of Symmetry" zurück und schauen gespannt zu, wie sich Muse in diesem Jahr ein weiteres Mal demontieren.

Immerhin: Ein Album steht in naher Zukunft angeblich nicht zu erwarten. Muse haben allerdings die Veröffentlichung einer Serie von Singles und EPs angekündigt.