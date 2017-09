Psychedelische Bilder und ein elektronisches Monster: Mount Kimbie im absoluten Feuermodus schüren Lust auf ihr Album "Love What Survives".

London (ynk) - Mount Kimbie verdrehen auch 2017 immer noch Köpfe von genrefixierten Musikhörern. Die neue Single "Delta" zeigt das Duo einmal mehr zwischen ihrem eigenwilligen Post-Dubstep-Sound mit Einflüssen aus Post-Punk, Ambient, Post-Rock und Hip Hop. Klingt verwirrend? Die Musiker selbst rieten ja schon, gar nicht so verkrampft in Schubladen zu denken. Also empfiehlt es sich vielleicht am ehesten, den Song ohne Drang zur Kategorisierung zu genießen:

Zu genießen gibt es dabei eine ganze Menge. Wer das Londoner Duo kennt, weiß, dass wir es mit einer Qualitätsmarke der untergründigen elektronischen Musik zu tun haben. Dazu kommt ein fantastsiches Musikvideo irgendwo zwischen verzerrten Alltagsaufnahmen und Stop-and-Go-Ästhetik, das dem Puls des Songs noch einmal Nachdruck verleiht.

Das neue Album "Love What Survives" erscheint am 8. September via Warp Records.