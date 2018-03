Das DJ-Duo kollaboriert mit Nneka und veröffentlicht den politischen Clip zu "Do Not Do Me (Like Dis)" als Vorbote zum kommenden Album "Future".

Hamburg (maxi) - Donald Trump, Harvey Weinstein, Bill Cosby und viele weitere Feindbilder der #metoo-Kampagne tauchen in Moonbooticas neuem Video zu "Do Not Do Me (Like Dis)" auf. Der von politischen Inhalten durchzogene Clip wirft in schnellen Montagen aus Nachrichtenschnipseln ein Licht auf die sexuellen Schandtaten männlicher Prominenter.

Akustisch fallen vor allem Nnekas leidenschaftliche Vocals über dem elektronischen Grundgerüst auf, die der "Time's Up"-Message Nachdruck verleihen.

"Do Not Do Me (Like Dis)" ist Moonbooticas erste Single aus dem kommenden Album "Future", das am 27. April erscheint.