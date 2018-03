Manic Street Preachers, Rival Sons, Volbeat und Co. supporten Axl Roses Revival-Gang.

Konstanz (mis) - Die britischen Indie-Rock-Heroes Manic Street Preachers treten bei zwei deutschen Guns N' Roses-Konzerten im Vorprogramm auf. Ein dritter gemeinsamer Gig findet im dänischen Odense (Dyrskuepladsen) statt. Dies teilte die Band, bekanntlich große Fans der US-Hardrock-Band, auf ihrer Facebook-Seite mit.

Musikalisch eher mit Axl Roses Revival-Gang kompatibel sind dagegen die Hardrocker von Rival Sons. Auch sie erhielten eine Einladung aus L.A. und spielen als Vorgruppe in Mannheim und Leipzig. Jay Buchanans Gruppe darf außerdem noch beim Gunners-Gig in Bordeaux ran (26. Juni).

Guns N' Roses "Not In This Lifetime"-Tour:

03.06.2018 Berlin Olympiastadion (mit Manic Street Preachers, Greta Van Fleet)

12.06.2018 Gelsenkirchen Veltins-Arena (mit Manic Street Preachers, The Pink Slips)

24.06.2018 Mannheim Maimarktgelände (mit Rival Sons, The Pink Slips)

07.07.2018 Leipzig Festwiese (mit Rival Sons, Tyler Bryant & the Shakedown)

Außerdem wurden die US-Classic-Rocker Greta Van Fleet sowie Tyler Bryant & the Shakedown und The Pink Slips verpflichtet. Wer sich Volbeat, Dead Daisies und Gojira im Nachmittagsprogramm wünscht, muss nach Spanien, Polen, Estland oder in die Niederlande reisen.